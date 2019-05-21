Нетерпеливая мама-кошка придала ускорение своему котенку: забавное видео

Мир

В сети распространяется забавное видео, снятое в китайском городе Наньчан. Нетерпеливая мама-кошка наблюдает за усилиями своего котенка, слишком долго примеривающегося для прыжка в картонную коробку, которая служит ему временным домом. Котенок издает отчаянный писк, не решаясь спуститься вниз. В конце концов трехлетняя кошка сбрасывает котенка вниз, толкнув его лапой. Он мягко приземляется на мягкую тряпочку, сразу же успокаиваясь. Видео вызвало умиление у любителей котов. Некоторые, однако, обвинили кошку-мать в слишком суровых методах воспитания детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Весь спектр эмоций: девочка-подросток на родах старшей сестры умилила сеть своей бурной реакцией.





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