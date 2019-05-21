26.04 / 26.30 29.00 / 29.42
Киев: +15
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Нетерпеливая мама-кошка придала ускорение своему котенку: забавное видео

16:35 21 мая 2019 2296
Кошка
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети распространяется забавное видео, снятое в китайском городе Наньчан. Нетерпеливая мама-кошка наблюдает за усилиями своего котенка, слишком долго примеривающегося для прыжка в картонную коробку, которая служит ему временным домом. Котенок издает отчаянный писк, не решаясь спуститься вниз. В конце концов трехлетняя кошка сбрасывает котенка вниз, толкнув его лапой. Он мягко приземляется на мягкую тряпочку, сразу же успокаиваясь. Видео вызвало умиление у любителей котов. Некоторые, однако, обвинили кошку-мать в слишком суровых методах воспитания детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Весь спектр эмоций: девочка-подросток на родах старшей сестры умилила сеть своей бурной реакцией.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины