Известная украинская турфирма предупредила о массовой задержке авиарейсов

Украина

Украинская туристическая компания Join UP! предупредила о задержке сразу одиннадцати авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, объясняя случившееся техническими причинами. Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как пассажиры авиакомпании застряли в аэропорту Шарм-Эль-Шейха.

В числе задерживающихся рейсов:

BKV 2161 Киев (Борисполь) — Анталия. Ориентировочное время вылета 14:00 (вместо 00:50). Новое время прибытия самолета на курорт — 16:30;

BKV 2172 Анталия — Запорожье. Ориентировочное время вылета — 17:30 (вместо 4:30). Прибыть в Запорожье самолет должен прибыть в 20:00;

BKV 2171 Запорожье — Анталия. Ориентировочное время вылета — 21:00 (вместо 7:50). Ориентировочное время прибытия — 23:40;

BKV 2166 Анталия — Херсон. Ориентировочное время вылета — 17:50 (вместо 11:15) — ориентировочное время прибытия — 20:00;

BKV2561 Киев (Борисполь) — Анталия. Ориентировочное время вылета — 12:10 (вместо 7:20). Ориентировочное время прибытия — 14:50;

BKV2167 Кривой Рог — Анталия. Ориентировочное время вылета — 19:15 (вместо 14:25). Ориентировочное время прибытия 21:40;

BKV2562 Анталия — Киев (Борисполь). Ориентировочное время вылета — 22:40 (вместо 17:50). Ориентировочное время прибытия 1:20 1 июня.

BKV 2116 Киев (Борисполь) — Шарм-эль-Шейх. Ориентировочное время вылета — 1:30 (вместо 20:00). Ориентировочное время прибытия 1 июня 6:30.

Также по «производственным причинам» произошли изменения в расписании рейсов из «Борисполя» в Ларнаку (Кипр). Самолет из Киева отправится в 22:00 вместо 18:10, а обратный рейс из Ларнаки в Киев вылетит в 1:50 (вместо 22:00 31 мая).

Напомним, в середине мая в самолете, следующем из Антальи во Львов, произошла разгерметизация салона, а несколько позднее авиакомпания «МАУ» попала в скандал из-за забытых в «Борисполе» пассажиров.



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