Свитолина уступила на «Ролан Гаррос» экс-первой ракетке мира

Спорт

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, занимающая девятую строчку в мировом женском рейтинге, не смогла преодолеть третий круг на «Ролан Гаррос», одном из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 42,66 млн евро.

Наша соотечественница встречалась с испанкой Гарбинье Мугурусой (19-я), которая в 2016-м уже выигрывала «Ролан Гаррос», а в сентябре 2017-го была первой ракеткой мира. Теннисистки хорошо знали друг друга, поскольку до этого провели между собой девять поединков, и преимущество было на стороне украинки — шесть побед против трех у испанки. Если же говорить о грунтовом покрытии, то тут было равенство — Мугуруса одержала победу на «Ролан Гаррос» в 2012-м (6:1, 7:5), а Свитолина оказалась сильнее на отказе соперницы в Риме в 2017-м.

К сожалению, и на этот раз, как в 2012-м, Мугурусе понадобилось два сета, чтобы обыграть нашу соотечественницу — 6:3, 6:3. Таким образом, Элина не смогла повторить свой лучший результат на кортах Парижа, которым являлся выход в четвертьфинал в 2015-м и 2017-м годах.

Добавим, что за свое выступление на «Ролан Гаррос» Свитолина заработала 143 тысячи евро призовых. На турнире осталась лишь одна представительница Украины, Леся Цуренко, которая свой матч третьего круга против румынки Симоны Халеп проведет в субботу, 1 июня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Цуренко в двухдневном матче завоевала путевку в третий круг «Ролан Гаррос».

Фото Jimmie 48

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