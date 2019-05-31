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Происшествия

Под Харьковом у электрички оторвалось колесо и залетело в вагон (видео)

17:40 31 мая 2019 196
Скрин с видео
Инф. «ФАКТОВ»

У электрички сообщением Харьков — Золочев в одном из вагонов оторвалось колесо и влетело прямо в салон. Отмечается, что инцидент произошел утром 30 мая.

По свидетельству очевидцев, на месте, куда прилетело горячее колесо, незадолго до инцидента сидел мужчина, однако он решил пересесть.

В комментариях к опубликованному в сети видео пользователи сети отмечают, что точно в таком же состоянии ездят электрички и на Мерефянском направлении.

Внимание, в кадре присутствует ненормативная лексика!

Напомним, ранее в сети пожаловались на ужасные условия в пригородном электропоезде на Харьковщине — № 7023 сообщением Харьков-Лозовая. На фото, опубликованном в соцсети, видно, что пассажирам приходится ехать в буквальном смысле под дождем, прикрываясь зонтами.

Тем временем «Укрзалізниця» все еще планирует реформировать пригородные перевозки.

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