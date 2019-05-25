Происшествия

Текло со всех щелей: в сети показали фото условий в электричке Харьков-Лозовая

В сети пожаловались на ужасные условия в пригородном электропоезде № 7023 сообщением Харьков-Лозовая. На фото, опубликованном в соцсети, видно, что пассажирам приходится ехать в буквальном смысле под дождем, прикрываясь зонтами. Как следует из подписи к опубликованному фото, крыша вагона стала протекать после первого серьезного дождя.

Фото было сделано днем в пятницу, 24 мая, когда в Харькове разыгралась непогода — улицы оказались залиты водой, а крупные градины посбивали листья с деревьев.

Напомним, несколько дней ранее в сети показали фото ветхой и изношенной пригородной электрички Ужгород — Мукачево, в которой двери приходилось подпирать палкой.



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