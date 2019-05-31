«Одесситам надоело!»: активисты с кувалдами снесли кафе на черноморском побережье (фото)

Происшествия

В пятницу, 31 мая, представители ООО «Национальный корпус» совместно с неравнодушными одесситами провели в рамках социальной инициативы «Пляжный патруль» акцию «прямого действия». Вооружившись кувалдами и молотками, они атаковали помещение возводящегося на побережье кафе: разбили стекла и оставили «автографы» с предупреждениями на стенах. Зачастую застройщики пляжей действуют под покровом ночи.

«К нам многократно обращались горожане с жалобами и просьбами освободить побережье, — прокомментировали в „Национальном корпусе“. — Мы собираемся вернуть одесситам то, что принадлежит им по праву: пляж на 13-й станции Большого Фонтана. Для этого и проводим акцию. Незаконную и самовольную конструкцию на пляже демонтировали. Теперь одесситы и гости города имеют свободный проход на пляж».

Активисты «Национального корпуса» регулярно разрушают незаконные постройки на пляжах Одессы, отчаявшись добиться законного их демонтажа. Так, летом прошлого года они демонтировали ограждения на пляже, которые преграждали выход к побережью и, по словам активистов, делали «из свободного одесского пляжа тюрьму».

А оккупанты в Крыму ограждают проволокой туристические места и пляжи и санатории, ограничивая таким образом крымчанам возможность свободно посещать и любимые места полуострова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter