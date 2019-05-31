Даша Астафьева призналась, чем займется после ухода со сцены

Шоу-бизнес

Популярная певица и актриса Даша Астафьева, которая не может выйти за своего возлюбленного Артема Кима из-за уголовного дела против него, призналась, что очень мечтает о семье и детях. Ради этого она готова оставить карьеру и посвятить себя родным и заняться чем-то более спокойным, без напряженных гастрольных графиков и съемок.

«Я так хочу уже, что не смогу работать. Но вы же знаете, какая я творческая, я всегда смогу рисовать, проводить какие-то лекции и мастер-классы. Сложно это будет связать с моей основной профессиональной деятельностью, потому что все-таки моя карьера связана с внешностью», — рассказала артистка в программе «Ранок з Україною».

Она также показала своем домашнем любимце, в котором чуши не чает — собаке по кличке Чичико. По словам Даши, с появлением собаки изменился не только ее привычный уклад жизни, но и отношения с Артемом. Именно Чичико показал Даше, каким отцом будет ее любимый.

«Конечно, это был ответственный шаг, потому что одно дело заводить собаку в детстве, когда твои родители всегда тебя подстрахуют. Собака — это ответственность, тем более с моей работой. Чичико у нас полноценный член семьи и, конечно, изменились и наши отношения. Я уже вижу, каким папой будет Артем, как они играют в прятки. Некоторые его поступки настолько умиляют», — призналась Даша Астафьева в интервью каналу «Украина».

Ранее Даша уже говорила, что готова оставить карьеру ради материнства.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Катя Осадчая показала подросшего сына Ивана.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter