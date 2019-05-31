Катя Осадчая показала подросшего сына (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Катя Осадчая с удовольствием демонстрирует в сети фото с мужем Юрием Горбуновым, с заграничных поездок и светских мероприятий, но очень редко показывает двухлетнего сына Ивана. Супруги выбирают такой ракурс, чтобы невозможно было рассмотреть лицо мальчика.

Катя Осадчая умилила сеть очередным фото с малышом. Она держит его на руках и нежно обнимает. Мальчик прильнул к маме. Очевидно, он скучает, когда Катя занята на съемках или в командировках.

«Мама дома. Наше лето», — коротко подписала она фото с Ваней

Поклонники засыпали телеведущую комплиментами. «Какая вы красивая без косметики», «Катя, покажите нам уже своего красавчика», — пишут поклонники Осадчей в комментариях под снимком.

Недавно в интервью «Сніданку з 1+1» Катя рассказала, на кого больше похож Иван.

«На самом деле у нас периодами. Сейчас он очень радуется, когда мы все вместе дома. Я понимаю. Он взрослеет, когда он видит, что все дома, он знает, что все в порядке. Он очень плачет, когда Юра идет на работу, поэтому мы стараемся как-то безболезненно это делать, тихонечко идти. Он плачет, когда ухожу я. У него нет такого, он папин, он мамин. Он также похож какой-то месяц больше на Юру, какой-то месяц позже, больше на меня. Поэтому мне кажется, что он одинаково и папин, и мамин», — призналась Осадчая.

Ранее Юрий Горбунов, показал, как проводит время с малышом. Счастливый папа признался, что Иван растет очень любознательным. Юрий с ранних лет старается занимать сына книгами.

«Моему Ивану чуть более двух, и мы с ним путешествуем в волшебные миры, он любит книжки с рисунками, слушать музыку в книжках, открывать окошки», — пишет Юрий. Он уверен, что если увлекать детей историями, то потом не придется отбирать у них гаджеты.

Ранее счастливые родители трогательно поздравили Ваню со вторым днем рождения.

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