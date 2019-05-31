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В Украине разоблачили аферистов, торговавших фальшивыми лекарствами для онкобольных
Государственное бюро расследований, Генеральная прокуратура, Главное следственное управление Национальной полиции и Государственной пограничной службы пресекли съему изготовления и распространения в Украине заведомо фальсифицированных лекарственных средств — онкопрепаратов. Напомним, глава Минздрава Ульяна Супрун объяснила, как отличить фальшивое лекарство от настоящего.
Схему организовал гражданин Б., который совместно с другими гражданами Украины и иностранцами наладил доставку в Украину фальсифицированного онкопрепарата Keytruda (Китруда, который производится в США и Австрии), а также его кустарное производство в Украине.
31 мая трое участников схемы были задержаны в порядку на незаконной реализации 6 флаконов фальсифицированного препарата на общую сумму около 7 тысяч долларов США.
В результате проведенных обысков были обнаружены и изъяты фальсифицированные медикаменты на миллионы гривен, говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.
Окончательная стоимость изъятого будет определена по итогам экспертизы.
Ранее «ФАКТЫ» писали об украинской разработке — мобильном приложении, которое позволяет определить поддельные лекарства.
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