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Зеленский решил пока не отменять рынок электроэнергии
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. Рассмотрение решений, на которых публично настаивал Игорь Коломойский, СНБО перенес на две недели.
«Сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения», — сообщает официальный сайт президента.
Поводом для проведения заседания СНБО стала трагедия на шахте «Лесная» (ГП «Львовуголь»), унесшая жизни двух горняков.
Заседание прошло в закрытом режиме. Наиболее резонансным вопросом, который рассматривался СНБО, был новый рынок электроэнергии.
Как сообщали «ФАКТЫ», эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в эфире радио «Голос столицы» назвал одним из заинтересованных в отсрочке старта энергорынка бизнесмена Игоря Коломойского, одного из крупнейших владельцев ферросплавного бизнеса.
Закон «О рынке электроэнергии», на основании которого 1 июля 2019 года должен быть введен новый рынок электроэнергии, разработан при участии европейских экспертов и внедряет положения Третьего энергопакета ЕС.
Введение конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины, зафиксированного врамках Меморандума о сотрудничестве Украины и ЕС.
Имплементация рынка электроэнергии является условием предоставления макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС в размере 500 млн евро
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