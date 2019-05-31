Украина

Зеленский решил пока не отменять рынок электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. Рассмотрение решений, на которых публично настаивал Игорь Коломойский, СНБО перенес на две недели.

«Сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения», — сообщает официальный сайт президента.

Поводом для проведения заседания СНБО стала трагедия на шахте «Лесная» (ГП «Львовуголь»), унесшая жизни двух горняков.

Заседание прошло в закрытом режиме. Наиболее резонансным вопросом, который рассматривался СНБО, был новый рынок электроэнергии.

Как сообщали «ФАКТЫ», эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в эфире радио «Голос столицы» назвал одним из заинтересованных в отсрочке старта энергорынка бизнесмена Игоря Коломойского, одного из крупнейших владельцев ферросплавного бизнеса.

Закон «О рынке электроэнергии», на основании которого 1 июля 2019 года должен быть введен новый рынок электроэнергии, разработан при участии европейских экспертов и внедряет положения Третьего энергопакета ЕС.

Введение конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины, зафиксированного врамках Меморандума о сотрудничестве Украины и ЕС.

Имплементация рынка электроэнергии является условием предоставления макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС в размере 500 млн евро

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