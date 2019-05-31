Зеленский просит Раду срочно обеспечить избирательные права военных

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект изменений в закон «О выборах народных депутатов Украины» относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих. Напомним, указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Рады VIII созыва вступил в силу 21 мая.

Документом, имеющим статус «неотложный», предлагается закрепить в законе «О выборах народных депутатов Украины» положение о возможности образования в исключительных случаях Центральной избирательной комиссией по представлению Минобороны специальных избирательных участков в местах временной дислокации военных частей (подразделений, органов) Вооруженных Сил и других образованных в соответствии с законами Украина воинских формирований, выполняющих задачи по назначению «вне мест постоянной дислокации».

В пресс-службе президента констатируют, что речь идет прежде всего о тех, кто выполняет задачи по назначению в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля, однако на сегодня не исключен вариант их переноса.



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