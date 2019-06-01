Американец женился на собственной дочери и угодил за решетку

Мир

В США вынесли приговор жителю штата Небраска, который женился на собственной дочери. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Omaha World-Herald.

Сообщается, что осенью 2018 года в полицию поступило сообщение о половой связи между 40-летним Трэвисом Филдгроувом и его дочерью, 21-летней Самантой Кершнер. И он, и она подтвердили, что занимаются сексом, а 1 октября заключили официальный брак.

Мать познакомила Кершнер с биологическим отцом всего три года назад. До того они ни разу не встречались. По словам Филдгроува, он не считал ее дочерью, поскольку в ее свидетельстве о рождении отсутствовало его имя.

Кершнер рассказала, что поводом для инцеста был спор с сестрой. Та утверждала, что первой соблазнит Филдгроува. Она не могла этого допустить и постаралась опередить ее.

Тест ДНК, проведенный полицией, подтвердил, что Филдгроув — отец Кершнер. Их арестовали и обвинили в инцесте. Им грозило до восьми лет лишения свободы, однако после досудебной сделки наказание смягчили.

Филдгроува приговорили к двум годам лишения свободы. Он сможет выйти на свободу через 144 дня, после чего он в течение 12 месяцев будет жить под надзором полиции. В течение этого срока ему запрещено видеться с Кершнер.

В 2018 году сообщалось, что жительницу США приговорили к тюремному заключению на два года из-за брака с собственной дочерью. В ходе расследования выяснилось, что в 2010 году женщина вышла замуж за своего сына, но позднее развелась.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пьяный россиянин изнасиловал собственную 15-летнюю дочь на глазах у ее матери.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter