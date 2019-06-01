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Знаменитая певица подала на развод спустя два года после разрыва с мужем-актером
Популярная американская певица Ферги (урожденная Стейси Энн Фергюсон) официально подала на развод с актером Джошем Дюамелем («Трансформеры», «Жизнь, как она есть», «Однажды в Риме»). Это произошло спустя почти два года после того, как пара объявила о своем разрыве после восьми лет брака. Как пишет издание People, 44-летняя Ферги отправила необходимые документы в суд калифорнийского города Пасадина.
Ферги и Джош, который старше нее на два года, поженились 10 января 2009 года после пяти лет знакомства. У супругов есть пятилетний сын Аксл Джек. После разрыва они сохраняли дружеские отношения, и их поклонники надеялись на примирение своих кумиров.
Дюамель в 2018 году встречался с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес («Алита: Боевой ангел», сериал «От заката до рассвета»), но пара быстро завершила отношения.
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