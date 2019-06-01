Массовое убийство в США: что известно на данный момент (фото)

Мир

В пятницу, 31 мая, в городе Виргиния-Бич, крупнейшем населенном пункте американского штата Виргиния, было совершено массовое убийство. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 40-летний государственный служащий Диуэйн Крэддок застрелил 12 человек в муниципальном центре и оказал вооруженное сопротивление полиции. Полицейским пришлось убить подозреваемого.

Здание №2 муниципального центра, где было совершено массовое убийство

Трагедия произошла в муниципальном центре. Это комплекс из 30 невысоких кирпичных зданий в колониальном стиле. Примерно в 16:00 по местному времени Крэддок появился возле здания № 2, которое расположено рядом с мэрией. Госслужащий держал в руках пистолет калибра .45 с глушителем.

Первой жертвой Диуэйна стал мужчина, сидевший в машине, припаркованной возле здания. Крэддок убил его одним выстрелом, после чего зашел внутрь.

Здание № 2 — четырехэтажное сооружение с длинными коридорами. На каждом этаже расположены небольшие кабинеты, в которых служащие сидят в основном по одному человеку. Двери в эти кабинеты не закрываются. Посетители могут свободно заходить и общаться с муниципальными работниками. В этом здании находятся чиновники (примерно 400 человек), которые курируют общественные работы, социальные пособия и прочие подобные вопросы.

Крэддок заходил в кабинеты и методично расстреливал госслужащих. Повезло тем, кто уже успел покинуть свое рабочее место. Это был конец рабочей недели — пятница, вторая половина дня, и люди собирались уходить на уик-энд.

Несмотря на глушитель, хлопки выстрелов кто-то услышал. И включил пожарную тревогу. Сотрудники муниципального центра сначала стали действовать согласно инструкции по эвакуации, но потом, узнав о стрельбе, прятались, где могли.

Полиция первым делом вывела людей из здания

Полиция прибыла к зданию быстро. Офицеры прежде всего занялись эвакуацией. Они обходили помещение за помещением и выводили людей на улицу с поднятыми над головой руками.

Начальник полиции Джеймс Червера рассказал журналистам, что его люди действовали быстро и четко. «Кровь была повсюду, трупы и раненые — на каждом этаже», — отметил он.

Обнаружив вооруженного Крэддока, полицейские приказали ему положить пистолет на пол. Вместо этого он открыл огонь по ним. Перестрелка была долгой. Как выяснилось, Диуэйн служил рядовым в Национальной гвардии США и хорошо обращался с оружием. Он ранил одного из полицейских. Тот выжил только благодаря пуленепробиваемому жилету. Полиции пришлось стрелять на поражение. Крэддок скончался на месте.

Телеканал CNNсообщил, что кроме пистолета у Диуэйна была еще полуавтоматическая винтовка. Однако Червера на пресс-конференции о ней даже не упомянул. Поэтому неясно, использовал ее Крэддок или нет. Установлено, что пистолет он приобрел легально, также, как и большое количество патронов к нему. В Виргинии разрешено носить с собой огнестрельное оружие определенного образца (скрытое ношение). Запрет распространяется только на учебные заведения и некоторые общественные места. Муниципальный центр к ним не относится.

Меган Бэнтон, госслужащая, рассказала, что ей и ряду ее коллег спас жизнь их начальник. Он первым услышал шум, выглянул в коридор и увидел в другом конце мужчину с пистолетом. Начальник велел всем быстро собраться в одном помещении. Это был кабинет Бэнтон. К ней забежали несколько человек и легли на пол, закрыв головы руками. Начальник придвинул стол к двери, забаррикадировав тем самым вход. Пока он делал это, Меган позвонила 911. Ей сказали, что полиция уже выехала. Велели оставаться в кабинете и ждать указаний. Также сказали, что в здании находится «действующий стрелок». Бэнтон уверяет, что Крэддок попытался открыть дверь, но ему помешал придвинутый к ней стол. Убийца не стал терять время и пошел дальше…

Еще один выживший — Занд Бахтиари — рассказал журналистам, что находился в своем кабинете, когда заработала пожарная тревога. Он вышел в коридор. «Я почувствовал запах пороха и тут же услышал звуки выстрелов. Было непонятно, откуда они раздаются — этажом выше или ниже. Мой кабинет на втором этаже. Но звуки были отчетливые. Их может издавать автоматическое оружие», — заявил Бахтиари. Когда выстрелы прекратились, он и его коллеги не рискнули самостоятельно выходить на улицу — дождались полицейских.

Виргиния-Бич хоть и является крупнейшим городом в штате (здесь проживают около 430 тысяч человек), но трагедия коснулась почти каждого жителя. Подавляющее большинство из них не раз бывало в муниципальном центре. Многие знали лично или общались хотя бы раз с чиновниками, решая свои вопросы. Люди потрясены случившимся.

Город хорошо известен жителям других штатов. Это популярный курорт с большим количеством отелей и пляжей. Один из них даже включен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый длинный общественный пляж в мире.

Мотив Диуэйна Крэддока пока не установлен. Местные власти пока говорят о массовом убийстве, самом кровавом из тех, что произошли в США в 2019 году.

«ФАКТЫ» решили напомнить читателям о всех случаях массовых убийств, которые были совершены в Соединенных Штатах за последние два года. Трагедии упоминаются в хронологическом порядке.

1 октября 2017 года: Стивен Пэддок открыл огонь из окна своего гостиничного номера на 32-м этаже в Лас-Вегасе по участникам уличного музыкального фестиваля. Он застрелил 58 человек и ранил более 500. Номер был взят штурмом бойцами антитеррористического подразделения SWAT. Они обнаружили Пэддока мертвым — убийца покончил с собой. Это самое кровавое массовое убийство в истории США, совершенное одним человеком.

5 ноября 2017 года: Девин Патрик Келли расстрелял верующих в небольшой церкви в городе Сазерленд-Спрингз, штат Техас. Он убил более 26 человек и ранил еще 20, включая восьмерых детей и беременную. Келли был уволен с военной службы по обвинению в домашнем насилии. Его действия были спровоцированы семейной ссорой. Девин намеревался убить жену и тещу, но их в тот день в церкви не оказалось. Жертв могло быть гораздо больше, но Келли помешал местный житель Стивен Уиллефорд. Бывший инструктор по стрельбе и активист NRAоткрыл огонь по Девину. Раненый Келли попытался скрыться на машине. Уиллефорд с еще одним мужчиной бросились за ним в погоню. В итоге Келли скончался за рулем автомобиля от потери крови. Бойня в Сазерленд-Спрингз стала самой кровавой в истории Техаса.

14 февраля 2018 года: Николас Крус застрелил 17 учеников и преподавателей в школе в городе Паркленд, штат Флорида. Был арестован полицией. Это самое кровавое убийство, совершенное в американской школе.

18 мая 2018 года: Димитриос Пагоурцис открыл стрельбу во время занятий в школе в Санта-Фе, штат Техас. 17-летний подросток убил восемь учеников и двух преподавателей и ранил еще 13 человек. Полиция обнаружила в школе взрывчатку. Стрелка арестовали.

28 июня 2018 года: Роберт Бауэрс открыл огонь в синагоге во время субботней утренней службы в Питсбурге, штат Пенсильвания. Он убил 11 человек и многих ранил. Это самое кровавое убийство евреев в американской истории.

7 ноября 2018 года: Йен Дэвид Лонг застрелил 12 человек в баре в городе Таузенд-Окс, штат Калифорния. В заведении проходил конкурс исполнителей музыки кантри. Лонг служил в морской пехоте США и принимал участие в боевых действиях в Афганистане.

15 февраля 2019 года: Гэри Мартин застрели пятерых коллег в городе Аврора, штат Иллинойс. Он открыл стрельбу во время собрания, на котором обсуждалось его поведение на службе. Все проголосовали за увольнение Мартина. Гэри оказал вооруженное сопротивление полиции, которая прибыла на место. Он ранил пятерых офицеров и был убит в перестрелке.

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