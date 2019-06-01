Катастрофа: Оля Полякова взбудоражила сеть провокационным фото

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Оля Полякова, недавно объявившая о создании собственной партии, шокировала сеть провокационным фото в костюме горничной из фильмов для взрослых. Таким образом она решила поздравить соотечественниц с днем блондинок.

«С днем блондинок! Давайте делать мир светлее», — написала Полякова.

На фото представлены также стилизованный под кокошник Поляковой купол Верховной Рады, который может быть заявкой на символ партии.

Фото собрало массу критических отзывов.

«Превратили страну в го*но», — написал один из пользователей.

«О боги!», — не нашла слов пользователь lichik_sveta.

«День блондинок нужно объединить с 1 апреля», — нашел выход из ситуации mustahesalvador.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как предложили назвать партию Женскую партию Поляковой ее подписчики в Instagram.

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