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Катастрофа: Оля Полякова взбудоражила сеть провокационным фото
Популярная украинская певица Оля Полякова, недавно объявившая о создании собственной партии, шокировала сеть провокационным фото в костюме горничной из фильмов для взрослых. Таким образом она решила поздравить соотечественниц с днем блондинок.
«С днем блондинок! Давайте делать мир светлее», — написала Полякова.
На фото представлены также стилизованный под кокошник Поляковой купол Верховной Рады, который может быть заявкой на символ партии.
Фото собрало массу критических отзывов.
«Превратили страну в го*но», — написал один из пользователей.
«О боги!», — не нашла слов пользователь lichik_sveta.
«День блондинок нужно объединить с 1 апреля», — нашел выход из ситуации mustahesalvador.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как предложили назвать партию Женскую партию Поляковой ее подписчики в Instagram.
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