ПОПА: Полякова предложила провокационные названия своей партии

Шоу-бизнес

Популярная певица Оля Полякова, к эпатажным выходкам и провокационным оголенным фото которой уже привыкли поклонники, удивила неожиданным решением идти в политику. Звезда шоу-бизнеса намерена создать свою женскую партию. Вот только ее название еще не придумала. За помощью она обратилась к подписчикам в Instagram. На видео Оля озвучила несколько вариантов названий будущей политической силы.

«Я сегодня сделала официальное заявление о том, что я собираю первую украинскую женскую партию. Я — ее лидер Оля Полякова. А сейчас нам нужно определиться с названием нашей партии», — обратилась на видео Полякова.

Среди предложенных названий партии были и весьма оригинальные и даже провокационные, в стиле Поляковой. Например, ПОПА (Партия Оли Поляковой) или Ж*ПА (Женская партия Оли Поляковой).

Поклонники стали предлагать и свои оригинальные названия: «Лед тронулся», «Цирк на дроті», «А давайте как у Зеленского Зе! А у нас По!», «Голые ж*пы», «Шлепки», «Кокошник», «Берегиня», «Номер один» или создать еще одну партию с названием «Попа, как у Ким». Только тогда предлагают дождаться исполнительницу одноименного хита Настю Каменских с медового месяца и приобщить ее к политической силе.

Все же, многие поклонники Оли Поляковой больше желают видеть ее на сцене, чем в политике. Об этом они пишут в комментариях.

Массовый поход звезд в политику вызвал реакцию в сети. Напомним, ранее о приглашении войти в одну из партий заявил Виктор Павлик. Также пояивлась информация о возможном участии в этой же силе Олега Винника. В новом парламенте может собраться настоящая шоу-бизнесовая тусовка. «Кто же тогда петь будет», — задают вопрос в сети.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Святослав Вакарчук рассказал, с кем готов объединиться для участия в выборах.

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