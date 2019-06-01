Украина

Украинским военным назначили новые премии: кто и сколько получит

Действующий министр обороны Украины Степан Полторак распорядился о о выплате премий военнослужащим Вооруженных Сил, приступающим к интенсивной фазе подготовки перед отправки в зону Операции объединенных сил. Об этом он заявил в ходе поездки в расположение 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ на Закарпатье.

Размер премии составит 3 тысячи гривен.

«С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения Операции объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тысячи гривен», — говорится в записи министра.

Напомним, с 1 мая 2019 года был изменен размер вознаграждения военнослужащим за участие в операции Объединенных сил. Он увеличился на 5000 гривен для украинских бойцов, находящихся на линии боевого соприкосновения и на 1000 гривен — в других районах проведения ООС. Команде действующего президента Зеленского объяснили ньюансы такого повышения.



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