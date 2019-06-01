- 11:24 Украинским военным назначили новые премии: кто и сколько получит
- 10:59 Украина – Панама: онлайн-трансляция матча плей-офф чемпионата мира
- 10:57 Жертвы креатива: в детском саду обустроили грядки в виде гробов
- 10:28 Катастрофа: Оля Полякова взбудоражила сеть провокационным фото
- 10:12 «Я всегда отстаиваю интересы Холостяка»: Роза Аль-Намри о финале романтического реалити-шоу
- 09:56 Скандал в киевской школе: учеников обвинили в травле учителей
- 09:53 Джошуа — Руис: прогнозы букмекеров на бой за четыре пояса в супертяжелом весе
- 09:45 В июне украинцы дважды будут долго отдыхать: график выходных
- 09:37 Украина – Панама: где смотреть онлайн матч плей-офф ЧМ-2019 в Польше
- 09:24 Под Днепром маршрутку залило кипятком: детали жуткого ЧП
- 09:13 Массовое убийство в США: что известно на данный момент
Украинским военным назначили новые премии: кто и сколько получит
Действующий министр обороны Украины Степан Полторак распорядился о о выплате премий военнослужащим Вооруженных Сил, приступающим к интенсивной фазе подготовки перед отправки в зону Операции объединенных сил. Об этом он заявил в ходе поездки в расположение 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ на Закарпатье.
Размер премии составит 3 тысячи гривен.
«С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения Операции объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тысячи гривен», — говорится в записи министра.
Напомним, с 1 мая 2019 года был изменен размер вознаграждения военнослужащим за участие в операции Объединенных сил. Он увеличился на 5000 гривен для украинских бойцов, находящихся на линии боевого соприкосновения и на 1000 гривен — в других районах проведения ООС. Команде действующего президента Зеленского объяснили ньюансы такого повышения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.