В Киеве толпа подростков напала на пожилого мужчину: в сеть попало видео

Происшествия

В Киеве подростки напали на пожилого мужчину. Инцидент произошел на столичной Борщаговке. Как говорится в сообщении в Facebook-сообществе «Киве Оперативный», преступники находились в состоянии алкогольного опьянения и использовали газовые балончики. В сеть попало видео инцидента.

Как писали «ФАКТЫ», в последнее время в Киеве участились случаи нападения подростковых банд на случайных прохожих. Так, 9 мая в соцсетях появилось видео, на котором несколько подростков возле ТРЦ «Гулливер» в центре Киева избивают парня. Подростки лет 15—16 били свою жертву руками и ногами, а кто-то снимал процесс на видео. В какой-то момент за парня заступился мужчина. Но агрессивные малолетки напали и на него, избили и бросили в фонтан возле Дворца спорта. Этот случай далеко не первый.

В январе нынешнего года возле того же «Гулливера» подростки напали на прохожего, избив его ногами. Тогда же выяснилось, что эти подростки регулярно нападают на людей. Чаще всего это происходит возле торговых центров. Малолетки не преследуют цели ограбить своих жертв. Они бьют людей для развлечения, а потом выставляют видео с «достижениями» в соцсетях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter