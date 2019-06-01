- 17:47 В Киеве толпа подростков напала на пожилого мужчину: в сеть попало видео
- 17:25 Грозовые дожди и жара: синоптик дала прогноз погоды на 2 июня
- 16:54 Порошенко организовал детский праздник в офисе партии "Европейская Солидарность"
- 16:39 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
- 16:22 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 16:12 Взрыв в Дзержинске: происшествие сняли на видео с воздуха
- 15:59 День защиты детей: в центре Одессы прошел необычный флешмоб
- 15:49 Хочу от тебя дочку: Дмитрий Коляденко снова позвал замуж Ирину Билык
- 15:21 Бывший одноклубник Коноплянки погиб с двумя братьями в ДТП
- 15:12 Разбойное нападение под Одессой: пенсионерам сломали ребра и украли 11 тысяч долларов
- 14:56 В День защиты детей Зеленский впервые показал фото с сыном
В Киеве толпа подростков напала на пожилого мужчину: в сеть попало видео
В Киеве подростки напали на пожилого мужчину. Инцидент произошел на столичной Борщаговке. Как говорится в сообщении в Facebook-сообществе «Киве Оперативный», преступники находились в состоянии алкогольного опьянения и использовали газовые балончики. В сеть попало видео инцидента.
Как писали «ФАКТЫ», в последнее время в Киеве участились случаи нападения подростковых банд на случайных прохожих. Так, 9 мая в соцсетях появилось видео, на котором несколько подростков возле ТРЦ «Гулливер» в центре Киева избивают парня. Подростки лет 15—16 били свою жертву руками и ногами, а кто-то снимал процесс на видео. В какой-то момент за парня заступился мужчина. Но агрессивные малолетки напали и на него, избили и бросили в фонтан возле Дворца спорта. Этот случай далеко не первый.
В январе нынешнего года возле того же «Гулливера» подростки напали на прохожего, избив его ногами. Тогда же выяснилось, что эти подростки регулярно нападают на людей. Чаще всего это происходит возле торговых центров. Малолетки не преследуют цели ограбить своих жертв. Они бьют людей для развлечения, а потом выставляют видео с «достижениями» в соцсетях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...