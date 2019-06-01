Обнародовано первое в истории видео солнечного затмения

Наука и технологии

В сеть попало видео солнечного затмения, которое имело место в 1900 году. Это первое в истории затмение, которое было снято на видеокамеру. Видеозапись была опубликована Британским институтом кино и Королевским астрономическим обществом.

Так, первая в истории видеозапись солнечного затмения была сделана 28 мая 1900 года британским иллюзионистом Невилом Маскелайном совместно с американским астрономом Джоном Бэконом в ходе экспедиции Британского королевского общества в Северную Каролину.

Это единственный известный фильм Маскелайна, который сохранился до наших дней. Каждый кадр записи, хранящийся в архиве, был отсканирован специалистами из Национального архива Британского института кино, после чего все изображения были сведены в видео с разрешением 4К, которое опубликовано в открытом доступе.

Это была не первая попытка снять затмение. Первая попытка была предпринята в 1898 году в Индии. Тогда видео также удалось записать, но оно было украдено во время путешествия в Британию.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 21 января жители Земли наблюдали полное лунное затмение. Полная Луна близко подошла к Земле и излучала красный или оранжевый цвет. В сеть выложили фото и видео этого явления.

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