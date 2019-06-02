Ранение 5-летнего ребенка под Киевом: стало известно о задержании подозреваемых

Происшествия

Полиция задержала двух полицейских, которых подозревают в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Их задержали по статье 208 УПК. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев в Facebook.

По его словам, полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.

«Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР», — сообщил Князев.

Он также добавил, что раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев.

«Сейчас ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи страны», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области пятилетний ребенок получил огнестрельное ранение головы.

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