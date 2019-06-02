Джошуа – Руис: полное видео боя

Спорт

В ночь с 1 на 2 июня в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden британский боксер Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) потерпел первое поражение в карьере в поединке с мексиканцем Энди Руисом (33 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение).

Несмотря на то, что Джошуа, проводивший первый бой за пределами Великобритании, являлся у букмекеров безоговорочным фаворитом и значительно превосходил своего соперника в антропометрии (рост британца — 198 см, что на 10 см больше, чем у Руиса, а размах рук и вовсе больше на 20 см), инициативой по ходу боя владел именно боксер из Центральной Америки.

Первые раунды ушли на разведку, а уже в конце третьей трехминутки Энди, у которого на шортах красуется красноречивая надпись Destroyer («Разрушитель»), отправил звездного британца на настил ринга. На тот момент от досрочного завершения боя Джошуа спас гонг. После возобновления боя Руис, внешне совсем не похожий на спортсмена, не стал добивать обладателя чемпионских поясов сразу, а отложил это дело до седьмого раунда, когда после двух нокдаунов за одну минуту рефери принял решение остановить бой.

Таким образом, мексиканец Энди Руис отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса по версиям IBF, WBА, WBO и IBO в супертяжелом весе и теперь наверняка встретится с британцем еще раз в бою-реванше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Руис нанес Джошуа первое поражение в карьере и отобрал четыре чемпионских пояса.

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