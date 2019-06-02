Происшествия

На Kozak Fest из-за урагана обрушилась крыша сцены: появились данные о жертвах и пострадавших

В результате сильного урагана и дождя обрушилась крыша сцены этно-рок-фестиваля Украины Kozak FEST. В результате происшествия, один человек погиб, двое пострадали. Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Днепропетровской области.

Так, на месте проведения фестиваля (село Жовтоолександровка) была снесена крыша, частично повреждена сцена в следствии чего погиб один человек 1971 г. р., два человека пострадали (женщина 1967 г. р. получила перелом ноги и госпитализирована; у мужчины 1978 г. р. перелом ступни).

«Спасатели вытащили 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Этно-рок-фестиваль Kozak Fest отменил все мероприятия, которые были запланированы на воскресенье, 2 июня.

Как писали «ФАКТЫ», ранее музыкант Дмитрий Шуров в Instagram написал, что из-за страшного урагана «на фестивале обрушилась крыша сцены» и «могут быть пострадавшие».

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