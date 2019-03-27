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В Киеве обвалилась крыша здания: есть погибшая и пострадавшие (фото, видео)
В среду, 27 марта, в Киеве на улице Новоконстантиновской, 2 произошел обвал крыши. Пострадали два человека. Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».
ЧП произошло на территории «Укрзалізниці».
Как сообщает «Киевская служба спасения», от падения плиты перекрытия одноэтажного здания пострадали две женщины. По дороге в больницу одна из женщин умерла в карете скорой помощи, вторая находится в состоянии средней тяжести.
Причины обвала устанавливаются. На месте происшествия работают медики и спасатели.
Напомним, в начале марта в Киевском районе Одессы в результате порыва ветра рухнула стена строящегося торгового центра. Подобные ЧП произошли во Львове и Киеве, где обрушились стены старых домов.
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