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Происшествия

В Киеве обвалилась крыша здания: есть погибшая и пострадавшие (фото, видео)

13:37 27 марта 2019 57
обвал крыши в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 27 марта, в Киеве на улице Новоконстантиновской, 2 произошел обвал крыши. Пострадали два человека. Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

ЧП произошло на территории «Укрзалізниці».

Как сообщает «Киевская служба спасения», от падения плиты перекрытия одноэтажного здания пострадали две женщины. По дороге в больницу одна из женщин умерла в карете скорой помощи, вторая находится в состоянии средней тяжести.

Причины обвала устанавливаются. На месте происшествия работают медики и спасатели.

Напомним, в начале марта в Киевском районе Одессы в результате порыва ветра рухнула стена строящегося торгового центра. Подобные ЧП произошли во Львове и Киеве, где обрушились стены старых домов.

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