Отсрочка запуска рынка электроэнергии выгодна отдельным бизнесменам, — секретарь СНБО

Политика

Отсрочка запуска рынка электроэнергии выгодна отдельным бизнесменам, чьи предприятия являются крупными потребителями электроэнергии.

Такое заявление 31 мая сделал секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире телеканала «Эспрессо».

По мнению секретаря Совбеза, запуск нового рынка электроэнергии невыгоден Игорю Коломойскому, который выступает за его отсрочку на неопределенное время.

«Я не знаю его личную позицию, хотя я понимаю, почему у него такая позиция. Он является потребителем электроэнергии, и если увеличивается цена для него, то ему это невыгодно. Я понимаю отдельную позицию отдельных бизнесменов», — заявил Данилюк.

Секретарь Совбеза сообщил, что на заседании СНБО, где обсуждали вопрос запуска второго этапа реформы энергорынка, мнения по поводу даты старта разошлись. Поэтому президент дал правительству две недели для согласования позиций.

«Получается так, что регуляторы подчеркивают, что готовы это делать. А участники рынка и парламентарии видят риски. Вот сейчас была позиция президента в следующем: еще раз соберитесь, сформируйте единую позицию, потому что по одному и тому же вопросу совершенно разные позиции», — сообщил секретарь СНБО.

Данилюк также отметил, что принятый Верховной Радой закон «О рынке электроэнергии», которым предусматривается полномасштабный запуск нового рынка электроэнергии 1 июля, необходимо выполнять.

«Закон принят и это Закон Украины. И его нужно внедрять», — считает Данилюк.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) к своевременному запуску рынка электроэнергии полностью готова. По словам премьер-министра, осталось обсудить 2−3 вопроса на заседании Кабмина, и вся нормативная база будет принята.

Напомним, Закон Украины «О рынке электроэнергии» предусматривает запуск с 1 июля нового рынка электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС. Либерализация рынка электроэнергии является обязательством Украины перед Европейским энергосообщества по имплементации положений Третьего энергопакета ЕС.

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