В Харькове снесли памятник Жукову (видео)

Украина

В Харькове активисты снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Соответствующее видео опубликовали в Twitter. На видео слышно, как собравшаяся возле памятника толпа людей кричит: «Слава Украине!» и «Ура!»

Как писали «ФАКТЫ», ранее мэр Харькова Геннадий Кернес предложил жителям города поддержать петицию о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова.

Такая инициатива харьковского градоначальника вызвала вполне понятное возмущение со стороны общественности. Так, первый заместитель директора Института национальной памяти Алина Шпак заявила, что харьковская инициатива снова назвать улицу в городе именем маршала Жукова — изначально незаконна. А выносить подобные идеи на общественное обсуждение — это политическая безответственность.

Советский маршал Жуков очень негативно относился к украинцам. Яркой демонстрацией такого его отношения стали его приказы, как командующего советскими войсками во время немецко-советской войны. Более подробно о личности Жукова читайте в материале «ФАКТОВ»: «Когда стал вопрос об обеспечении новобранцев, Георгий Жуков заявил: «Обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше в Сибирь после войны ссылать».

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