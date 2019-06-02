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Зеленский засветился на концерте MONATIKa на Олимпийском (видео)
Владимира Зеленского заметили на концерте Дмитрия Монатика в Киеве. Концертное шоу LoveItРитм проходило вечером 1 июня на НСК «Олимпийский» и собрало многотысячную аудиторию фанатов MONATIKа.
Зрители засняли, как Зеленский проходит на свое место на трибуне и приветствует публику.
Напомним, ранее Зеленский побывал на премьере нового сезона юмористического шоу «Лига смеха». Шоумен был ведущим этого проекта на протяжении пяти лет и после вступления в должность президента неожиданно пришел поддержать приятелей. В соцсетях новоназначенного президента упрекнули в странной расстановке приоритетов. Пользователи сочли неподобающим, что вместо решения злободневных вопросов Зеленский зачастил по концертам.
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