26.56 / 26.86 29.59 / 29.99
Киев: +25
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский засветился на концерте MONATIKa на Олимпийском (видео)

15:49 2 июня 2019 10
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Владимира Зеленского заметили на концерте Дмитрия Монатика в Киеве. Концертное шоу LoveItРитм проходило вечером 1 июня на НСК «Олимпийский» и собрало многотысячную аудиторию фанатов MONATIKа.

Зрители засняли, как Зеленский проходит на свое место на трибуне и приветствует публику.

Напомним, ранее Зеленский побывал на премьере нового сезона юмористического шоу «Лига смеха». Шоумен был ведущим этого проекта на протяжении пяти лет и после вступления в должность президента неожиданно пришел поддержать приятелей. В соцсетях новоназначенного президента упрекнули в странной расстановке приоритетов. Пользователи сочли неподобающим, что вместо решения злободневных вопросов Зеленский зачастил по концертам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины