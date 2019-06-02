Известный российский журналист Познер попал в базу «Миротворца»

Украина

Российский журналист Владимир Познер внесен в базу «Чистилище» сайта «Миротворец». Случилось это после того, как Познер побывал в оккупированном Россией Крыму. На полуостров россиянин приезжал, игнорируя установленные Украиной правила посещения оккупированных территорий.

В базу «Мироворца» Познер попал с формулировками «сознательное нарушение государственной границы Украины», «участие в попытках легализации аннексии АР Крым», «участие в российских пропагандистских мероприятиях» в Крыму.

В Ялту Познера пригласили как председателя жюри конкурса «ТЭФИ-Капитал». В беседе с журналистами Познер не отрицал, что действительно был в оккупированном Крыму. Оспаривать внесение в базу «Миротворца» российский журналист не будет.

Напомним, ранее за нарушение правил въезда в Крым в базу «Миротворца» попали российский комик Михаил Галустян и актер Константин Хабенский. А актер и писатель Евгений Гришковец надеется, что новый президент Украины отменит ограничения для российских артистов.

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