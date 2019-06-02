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Украина

В сериале "Чернобыль" нашли интересный киноляп (фото)

18:49 2 июня 2019 477
чернобыль
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские зрители нашли любопытный «ляп» в сериале «Чернобыль» от американского телеканала HBO. В сериале и раньше замечали неточности в изображении быта 80-х годов, но эти ошибки легко списывались на то, что сериал — художественное, а не документальное произведение. А в четвертой серии сериала авторы «проморгали», и в кадр неожиданно попал объект из будущего — памятник «чернобыльцам», установленный к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС.

Обратил внимание на киноляп пользователь Сергей Дода в Facebook.

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памятник

Памятник ликвидаторам чернобыльской аварии был изготовлен в Киеве комбинатом «Художник» и 26 апреля 2011 года установлен в Голосеевском районе, неподалеку от библиотеки им. Вернадского. Надпись на памятнике гласит: «Ликвидаторам чернобыльской аварии, которые ценой своих жизней и здоровья защитили человечество от страшной беды. Помним ваш подвиг».

памятник

Напомним, мини-сериал «Чернобыль» вышел на экраны 6 мая 2019 года и за неполный месяц стал самым популярным телесериалом в истории. В базе IMDB сериалу поставили 9,6 балла по 10-балльной шкале. Заключительная пятая серия «Вечная память» выйдет 3 июня.

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