В Одесской больнице умер шестимесячный мальчик: врачей заподозрили в халатности

Происшествия

Один из самых замечательных, жизнеутверждающих из отмечаемых ныне праздников — День защиты детей — оказался, увы, омрачен.

В реанимации городской клинической инфекционной больницы в Одессе умер шестимесячный Матвей. По словам его мамы, Татьяны, мальчик получил весь комплекс необходимых прививок, и проблем со здоровьем у него не наблюдалось.

- Хотя он неактивно прибавлял в весе, обследования показали, что с ребенком все в порядке, — утверждает Татьяна. — Недавно у малыша началось расстройство пищеварения, при этом не было ни рвоты, ни температуры. Педиатр выписала лекарства, но лучше не стало. В пятницу вечером вызвали скорую, которая увезла нас в инфекционную больницу…

Там в госпитализации отказали, сказав, что проблемы маленького пациента носят сугубо хирургический характер. В хирургии детской областной клинической больницы, куда вынужденно повезли Матвея, его осмотрели и отправили обратно, в инфекционную больницу.

Теперь уже в «инфекционке» малыша поместили в реанимацию, куда мать категорически не допускали. Вчера, 1 июня, медсестра сказала, чтобы привели священника, и Татьяна отправилась в храм. Священник зашел в палату, а когда вышел — сказал, что Матвей умер…

По словам Татьяны, ее допустили посмотреть на сына только сегодня — ранее ссылались, что выходной день и не могут найти ключи от морга. Говорит, что сейчас получила «на руки» историю болезни малыша и уверена: сын был бы жив, если бы не халатность медиков.

Женщина уже обратилась в правоохранительные органы, которые занялись случившимся, но утверждают, что окончательно выводы можно будет делать лишь после выяснения причины смерти. То есть, после проведения судмедэкспертизы. В больнице отказываются от каких-либо комментариев, а в горсовете заверили, что будет создана специальная комиссия.

Как сообщали «Факты», в центре социально-психологической реабилитации под Одессой был обнаружен мертвым 11-летний мальчик.

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