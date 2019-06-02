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Убил сына и застрелился сам: под Харьковом произошла ужасная трагедия
В городе Чугуеве Харьковской области 61-летний мужчина застрелил своего сына, а затем совершил самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Инцидент произошел 2 июня в 15:07. В полицию обратилась местная жительница, которая услышала выстрелы в одном из частных домов в городе Чугуев.
«Выездом на место происшествия и в ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что 61-летний мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья в голову своему 36-летнему сыну. После совершения преступления мужчина пошел в комнату и застрелился из обреза», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, злоумышленник в день трагедии употреблял алкоголь.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» УК Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Житомиром родители убили и сожгли в печи малолетнюю дочь. Во время проверки правоохранителями мать пыталась выдать сына за пропавшую дочь, одев его в девчачьи вещи. Разобраться полицейским помогла община села. Люди четко указали, что это не Даринка. Под давлением этих свидетельств прозвучало страшное признание горе-родителей. Полиция начала уголовное производство по факту убийства малолетнего ребенка.
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