Происшествия

Убил сына и застрелился сам: под Харьковом произошла ужасная трагедия

В городе Чугуеве Харьковской области 61-летний мужчина застрелил своего сына, а затем совершил самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Инцидент произошел 2 июня в 15:07. В полицию обратилась местная жительница, которая услышала выстрелы в одном из частных домов в городе Чугуев.

«Выездом на место происшествия и в ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что 61-летний мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья в голову своему 36-летнему сыну. После совершения преступления мужчина пошел в комнату и застрелился из обреза», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, злоумышленник в день трагедии употреблял алкоголь.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» УК Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

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