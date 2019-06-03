В Одессе установлены три национальных рекорда

Украина

В воскресенье, 2 июня, в одесском парке культуры и отдыха имени. М. Горького проходил семейный фестиваль «Праздник детства», приуроченный к Международному дню защиты детей.

В числе ряда анонсированных мероприятий — всевозможных конкурсов, концертов, шоу, мастер-классов, эстафет — организаторы обещали выложить дорожку из игрушек длиной более 1,5 километра, а также подарить маленьким гостям праздника 10 тысяч различных игр.

«Сегодня у нас — настоящий праздник: намечено установить сразу два национальных рекорда в номинациях „Самая длинная дорожка из детских игрушек“ и „Самое большое количество розданных игр“, — говорят организаторы. — Десять тысяч детских игр планируем раздать за час. Если мы это сделаем, то „перекроем“ ныне действующее достижение, когда пять тысяч игр раздали за час. Тем более, что установлен этот рекорд не у нас, а нынче — это впервые в Украине!».

Представитель Реестра национальных рекордов Украины Екатерина Чегеринская зафиксировала результат, который превысил се ожидания. Вместо заявленных 1500 метров длина «размноженной дорожки» из детских игр достигла 2001 метра!

Что ж до второго рекорда, то…

После фиксации протяженности необычной «трассы» планировали раздать игры всем детям-участникам мероприятия. Организаторы не скрывали, что их должны были раздавать волонтеры — централизовано и спокойно. В первую очередь, воспитанникам одесских интернатов, домов малюток, детских домов, детсадов, школ, детям из малоимущих и многодетных семей. Однако «сыграл человеческий фактор»: отдельные родители буквально разорвали красную ленту.

Поэтому после установленного рекорда устроители еще с полчаса «дораздавали» детские игрушки незаконно обиженным малышам…

Еще одним рекордом стало развертывание в международном аэропорту «Одесса» самого большого флага Греции в Украине. Тем самым установили национальный рекорд Украины: огромный — размером 20×40 метров — флаг Греции стал своеобразным символом, в честь пятилетия рейсов по направлению Салоники — Одесса — Салоники. Его «раскрыли» буквально за несколько минут до прибытия в аэропорт Boeing 737. Десять человек пронесли полотнище мимо нового терминала на паркинг, со стороны взлетно-посадочной полосы, на которую в это время уже заходил на посадку лайнер авиакомпании Ellinair, и в момент приземления пассажиры могли наблюдать флаг Греции на украинской земле.

Полотно уже зарегистрировали в национальном реестре рекордов, официальный представитель национального реестра рекордов Украины и вручил организаторам соответствующий диплом.

Рейс из Салоник встретили традиционной водяной аркой, а пассажиры самолета прошли по красной дорожке. Их приветствовали с тортом и цветами представители авиакомпании, туроператора и исполняющий обязанности Почетного консула Греции в Украине Спиридон Мокас.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе на первом в Украине чемпионате борща был установлен национальный рекорд.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter