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Названа страна, куда из РФ массово бегут «воры в законе» после принятия нового закона

Проживающие на территории России «воры в законе» экстренно и в массовом порядке начали уезжать из страны после ужесточения уголовного наказания для лидеров ОПС. Об этом пишет КП.

«По нашим данным, за последние дни многие видные „славянские“ воры из числа так называемых неприкасаемых посетили страны, с которыми у России нет договора о выдаче преступников. В частности, Израиль. Наиболее вероятная цель их поездки — оформление гражданства», — сказала Виктория Гефтер, главред информационного агентства «Прайм Крайм», которое специализируется на новостях из воровского мира.

По ее данным, сейчас на свободе в России находятся примерно 70 «законников», большинство из которых живет в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской области и Чечне, но уже совсем скоро ситуация может измениться, и криминальные авторитеты отправятся либо в колонии, либо уедут из страны.

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Гефтер полагает, что в случае применения новых норм, организованной преступности в России будет нанесен серьезный удар, но если документ поставят на «коммерческие рельсы», то закон просто увеличит суммы взяток в криминальном мире.

«Никто не будет спорить, что криминальные лидеры зачастую просто откупаются», — заявил подполковник полиции Михаил Игнатов.

Он соглашается, что сейчас криминальные авторитеты переезжают на территорию Израиля. Также они рассматривают для своего проживания Казахстан и Испанию.

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Напомним, что Госдума РФ приняла закон «Об ужесточении ответственности за создание организованных преступных группировок (ОПГ)». На днях его одобрили члены Совета Федерации. Основные пункты направлены в первую очередь против криминальных лидеров, воров в законе. Теперь посиделки законников в закрытых на спецобслуживание ресторанах, где они любят проводить сходки, будут развиваться по другому сценарию. Обычно силовики о таких стрелках информированы. И часто они заканчивались проверкой документов: вваливается спецназ с автоматами, всех кладут лицами в пол. Даже задерживают, но потом воров отпускали по домам — предъявить им было нечего. Но после принятия поправок сам факт участия в собраниях лидеров ОПГ тянет на реальный срок — от 12 до 20 лет. Отдельной строкой прописан срок, который теперь будут давать «за сам факт лидерства в преступной иерархии», — от 8 до 15 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция Украины располагает информацией о прибытии в нашу страну во время президентских выборов 31 марта «воров в законе».

На фото: экс-глава воровского мира РФ по прозвищу «Шакро Молодой»

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