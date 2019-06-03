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«Улыбчивый» ночной кошмар: трехметровый аллигатор выбил окно и ворвался в дом
В американском городе Клируотер (штат Флорида), трехметровый аллигатор забрался ночью в жилой дом. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на CBS News.
Сообщается, что инцидент случился около трех ночи в пятницу, 31 мая. 77-летняя жительница дома Мэри Вишхузен направлялась в туалет, когда услышала грохот и обнаружила в своей кухне незваного гостя.
«Все, что я видела, это огромная голова, — рассказала женщина. — Большая голова, которая смотрит на меня и словно говорит — эй!».
Вишхузен в ужасе набрала 911 и заперлась в спальне, пока не прибыли офицеры полиции и охотники.
Местные полицейские разместили в соцсетях фотографии и видео неуклюжего аллигатора, демонстрирующего свою зубастую улыбку на фоне поваленных стульев.
Полиция сообщила, что аллигатор пробрался в дом через окно в кухне, которое находилось на уровне земли.
Видимо, разочарованный предложенным меню, а может быть, тем, как проходило задержание, разъяренный аллигатор «устроил истерику», разбив бутылки с красным вином. Полицейские уточняют, что на видео — лужи вина, а не крови, как могут подумать зрители.
«Я не знаю, почему он хотел мое красное вино, но он его получил», — сказала Вишхузен о своем неожиданном госте.
Агентство напоминает, что в мае у аллигаторов, обитающих во Флориде, начинается брачный сезон. Он продолжается в июне, после чего рептилии начинают строить гнезда. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза.
Как известно, во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов. В 2016 году один из них сломал прозрачную ограду частного дома и забрался в бассейн. Животное вытащили местные охотники.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в далекой Бразилии, в муниципалитете Сентрал (штат Баия) аллигатор выполз из пруда на улице и вцепился в руку одного из прохожих.
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