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Победителем телешоу «В Британии есть таланты» стал 89-летний ветеран армии (видео)
Победителем очередного сезона популярного телешоу «В Британии есть таланты» стал 89-летний пенсионер Колин Такери — ветеран армии, прослуживший в британских вооруженных силах более 25 лет и принимавший участие в Корейской войне в 1950-е годы.
Такери до слез растрогал публику своим выступлением в финале, посвятив песню Love Changes Everything («Любовь меняет все») своей покойной жене Джоан, которая умерла от рака груди в 2016 году, после 66 лет счастливого брака. Зрители и судьи устроили Колину овацию.
Как сообщает издание The Mirror, дедушка четырех внуков получил денежный приз в размере 250 тысяч фунтов стерлингов (примерно 316 тысяч долларов), а также возможность спеть во время выступления Королевского варьете для Елизаветы II и представителей ее семьи. Ранее Тэкери говорил, что сможет «умереть счастливым», если выиграет шоу.
Помимо Колина Тэкери в финал вышли также еще двое фокусников.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Слезы Джамалы и Дзидзьо на коленях: самые яркие моменты «слепых прослушиваний» «Голос. Діти-5».
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