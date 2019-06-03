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Любопытная колумбийка простояла пять часов у двери соседа, застряв головой в решетке (фото)
В городке Ла Виргиния в Колумбии прошла необычная спасательная операция. Женщина, чье имя не разглашается, с неизвестной целью просунула голову в металлическую решетку двери соседей (то ли хотела проверить, есть ли кто дома, то ли решила просто пошпионить). Вытащить голову обратно любопытная колумбийка не сумела. И простояла в таком положении пять часов кряду. Кто-то из прохожих, услышав крики о помощи, вызвал полицию. Приехавшие полицейские ничего не смогли поделать и позвали на подмогу пожарных, которые с большим трудом наконец справились с задачей и освободили несчастную. Об этом случае сообщило Radio La Roca.
Фотографии женщины стали вирусными, быстро распространившись в соцсетях.
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