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Мир

Любопытная колумбийка простояла пять часов у двери соседа, застряв головой в решетке (фото)

9:11 3 июня 2019 105
Колумбийка с застрявшей головой
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В городке Ла Виргиния в Колумбии прошла необычная спасательная операция. Женщина, чье имя не разглашается, с неизвестной целью просунула голову в металлическую решетку двери соседей (то ли хотела проверить, есть ли кто дома, то ли решила просто пошпионить). Вытащить голову обратно любопытная колумбийка не сумела. И простояла в таком положении пять часов кряду. Кто-то из прохожих, услышав крики о помощи, вызвал полицию. Приехавшие полицейские ничего не смогли поделать и позвали на подмогу пожарных, которые с большим трудом наконец справились с задачей и освободили несчастную. Об этом случае сообщило Radio La Roca.

Фотографии женщины стали вирусными, быстро распространившись в соцсетях.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Щупальца мести: осьминог напал на китаянку, которая хотела съесть его живьем.

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