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Захватить Керченский мост: Украине подсказали, как заставить Путина вернуть Крым
Для возвращения Крыма под свой контроль Украине нужно укреплять армию, а также решиться на радикальные меры в отношениях с Россией. Анонсированные переговоры с РФ ничего не решат, поскольку в Кремле абсолютно не настроены искать компромиссы, более того — воспринимают это как слабость. Об этом заявил эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны в Украинском институте будущего Глен Грант.
«Решением было бы усиление вооруженных сил. Чтобы Путин потерял контроль над Азовским морем, а Украина захватила Керченский мост. Тогда он (Путин) подумал бы, что делать. То же самое и на Донбассе — если бы он (Путин) увидел, что войска разбегаются и не способны воевать», — заявил Грант в интервью «Апострофу».
По мнению аналитика, Украине нужен совершенно новый подход к взаимодействию с Россией.
«Донбасс, Азов и Мариуполь — это симптомы проблем… Проблема — это Россия сама по себе и российское общество. И пока мы не найдем новый способ настроить общество против Путина в самой России, мы будем идти тем же путем годами, пока Путин не умрет от старости», — объяснил эксперт.
«Или вы идете с Россией лоб в лоб, используя все возможные средства, или вы терпите поражение, а Россия продолжает свои преступления», — подытожил Грант.
Напомним, соратники президента Владимира Зеленского анонсировали подготовку к переговорам с Россией. В Кремле на это ответили, что переговоры возможны, но сначала Зеленский должен прояснить свою позицию по Донбассу.
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