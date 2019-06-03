Жара и ливни: синоптик рассказала о погоде 4 июня

Общество

Во вторник, 4 июня, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами — сильные ливни, шквалы при грозе и град. Ранее сообщалось о штормовом предупреждении в Украине.

«Май стал июнем и поэтому в погоде особо ничего не изменилось. Дожди и грозы, жара, бабочки и комары. Локально сильные ливни или солнце», — пишет на своей страничке в соцсетях синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, существенные осадки 4 июня маловероятны лишь в Крыму.

Температура воздуха по-прежнему будет высокой: в течение дня + 25 + 30 градусов, на юге и востоке до +32 градусов, в западных областях + 22 + 27 градусов. В Киеве во вторник ожидается дождь и гроза, максимальная температура воздуха — до +27 + 29 градусов, во время дождя снижение до + 24 + 26 градусов.

«Температура воды в Днепре возле Киева составляет +20+21 градус, в озерах, прудах и канавах, конечно, выше, а кому интересно поплавать далее — вашему вниманию карта температуры воды в морях. Между прочим, на нашем черноморском побережье, в Ялте, Одессе, например, +20+22 градусов, а вот в Азовском море вода традиционно теплее, сейчас в районе Геническа, Бердянска +24+26 градусов! Держитесь берега, не заплывайте далеко», — советует синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в период с 1 по 5 июня в Украине будут фиксироваться субкомфортные погодные условия. Синоптики объяснили, что в это время могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.





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