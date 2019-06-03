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Погода в начале недели: в Украине объявлено штормовое предупреждение
Метеорологи предупредили, что 3 июня в Украине высока вероятность штормовой погоды, опасность которой достигнет первого уровня. Об этом сообщается на сайте Укргирдрометцентра.
«В отдельных районах юга и востока страны град и шквалы 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.
3 июня в Киеве ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.
На западе Украиныпеременная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5−10 м с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +21…+28 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +12…+17 градусов. В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +23…+25 градусов. В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +23…+25 градусов. В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градусов.
На севере Украиныпеременная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.
В центре страныпеременная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, в Винницкой области +10…+15 градусов, днем +24…+30 градусов, в Днепропетровской области +27…+32 градусов.
На востоке Украиныпеременная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем местами град, ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+32 градуса.
На юге нашего государствапеременная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем местами град, ветер северо-восточный, 5−10 м/с, днем местами шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +25…+30 градусов. В Крыму переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +25…+30 градусов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко советует организаторам уличных мероприятий внимательно отслеживать прогноз погоды. Даже обычный дождь может за минуты перейти в сильный ливень со шквалом… Очень внимательно следите за прогнозами погоды, по возможности, не делайте навесы над сценами или над «партерами». Лучше приготовить другую защиту для аппаратуры, лучше людям намокнуть, чем травмироваться, предупредила она. В Днепропетровской области пренебрежение этими простыми правилами привело к трагедии на музыкальном фестивале.
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