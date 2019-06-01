Здоровье

Синоптики Украинского Гидрометцентра составили график так называемой эффективной температуры по показателю Миссенарда и пришли к выводу, что в период с 1 по 5 июня в Украине будут фиксироваться субкомфортные погодные условия.

«Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 1 по 5 июня будут фиксироваться субкомфортные погодные условия», — сообщили УНН синоптики.

Они разъяснили, что во время субкомфортных погодных условий человек испытывает умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущение — очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.

При слабой терморегуляторной нагрузке может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, не исключается снижение иммунитета.

В то же время подобные субкомфортные погодные условия будут фиксироваться преимущественно в утренние и вечерние часы.

Напомним, ранее «ФАКТАМ» в Укргидрометцентре сообщили, что первый день лета порадует солнцем большую часть Украины, грозы и дожди возможны только на Закарпатье, Прикарпатье, Буковине, юге Подолья, части регионов центра и северо-востока страны. Дневные температуры на западе поднимутся до 20—25 градусов. Кроме того, в Прикарпатье в ближайшие два дня из-за сильных ливней уровень воды в реках повысится на метр и более, из-за чего возможно подтопление жилых домов на низинных участках.



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