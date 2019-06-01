- 13:10 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
- 13:09 В домах вылетели стекла: на заводе в России прогремел мощный взрыв
- 13:04 Представить не мог, что все так закончится: Никита Добрынин рассказал, что случилось после финала проекта «Холостяк»
- 13:02 Цуренко на «Ролан Гаррос» уступила действующей обладательнице трофея
- 12:39 Снижение внимания и повышенная сонливость: украинцев предупредили об ухудшении самочувствия из-за погоды
- 12:35 Усик свидетель: Джошуа проиграл Руису на взвешивании 9 кг
- 12:23 ВСУ провели успешную спецоперацию на Донбассе: Тымчук раскрыл детали
- 11:53 Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон: что об этом известно
- 11:52 Запуск рынка электроэнергии создаст предпосылки снижения тарифов для бизнеса
- 11:49 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 11:35 Джошуа — Руис: где смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе
Снижение внимания и повышенная сонливость: украинцев предупредили об ухудшении самочувствия из-за погоды
Синоптики Украинского Гидрометцентра составили график так называемой эффективной температуры по показателю Миссенарда и пришли к выводу, что в период с 1 по 5 июня в Украине будут фиксироваться субкомфортные погодные условия.
«Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 1 по 5 июня будут фиксироваться субкомфортные погодные условия», — сообщили УНН синоптики.
Они разъяснили, что во время субкомфортных погодных условий человек испытывает умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущение — очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.
При слабой терморегуляторной нагрузке может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, не исключается снижение иммунитета.
В то же время подобные субкомфортные погодные условия будут фиксироваться преимущественно в утренние и вечерние часы.
Напомним, ранее «ФАКТАМ» в Укргидрометцентре сообщили, что первый день лета порадует солнцем большую часть Украины, грозы и дожди возможны только на Закарпатье, Прикарпатье, Буковине, юге Подолья, части регионов центра и северо-востока страны. Дневные температуры на западе поднимутся до 20—25 градусов. Кроме того, в Прикарпатье в ближайшие два дня из-за сильных ливней уровень воды в реках повысится на метр и более, из-за чего возможно подтопление жилых домов на низинных участках.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.