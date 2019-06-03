- 13:37 На Донбассе погиб украинский десантник: названо имя героя
- 13:35 Скандальный автоблогер Давидыч разбился на скорости 200 км/ч: видео и фото последствий аварии
- 13:29 Кучма представит Украину на переговорах в Минске: названа дата следующей встречи
- 13:26 На заправках в Украине может возникнуть дефицит топлива: названы причины
- 13:19 Первый брифинг Зеленского: онлайн-трансляция
- 13:16 Власти РФ захотели получать все данные пользователей Tinder
- 13:13 После победы над Джошуа толстяк из Мексики возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов мира
- 13:10 В Киеве настоящее нашествие бабочек: в сети опубликовали яркие фото
- 13:08 «Спільна справа» и «Сила права» объединяются, — Данилюк
- 13:04 28-летний парень арестован за изнасилование собственной матери
- 12:56 Где в Украине снимали сериал "Чернобыль": главные локации
А как же война? Тимошенко считает, что переговоры с Россией пора начать "с чистого листа"
Народный депутат Юлия Тимошенко неожиданно поддержала предложения, поступающие из России, о том, что переговоры между двумя государствами нужно начинать с чистого листа. Заявление Тимошенко прозвучало на согласительном совете лидеров фракций парламента.
«Спикер Думы страны, которая ведет против нас войну, сказала, что нужно начинать переговоры с чистого листа, учитывая избрание нового президента Украины. Нужно немедленно начать переговоры с чистого листа. Минские соглашения зашли в тупик… Нужно начинать все сначала и начинать немедленно», — заявила Тимошенко.
Напомним, ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Москва открыта к диалогу с Украиной, и предложила «начать все с чистого листа». Эта инициатива вызвала бурю возмущения в Украине.
Эксперт Украинского института будущего Глен Грант считает, что Украине нужно сменить принципы диалога с РФ: пока Россия не дает повода считать, что готова на компромисс, и потому любые уступки будут восприняты как слабость.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…