Политика

А как же война? Тимошенко считает, что переговоры с Россией пора начать "с чистого листа"

Народный депутат Юлия Тимошенко неожиданно поддержала предложения, поступающие из России, о том, что переговоры между двумя государствами нужно начинать с чистого листа. Заявление Тимошенко прозвучало на согласительном совете лидеров фракций парламента.

«Спикер Думы страны, которая ведет против нас войну, сказала, что нужно начинать переговоры с чистого листа, учитывая избрание нового президента Украины. Нужно немедленно начать переговоры с чистого листа. Минские соглашения зашли в тупик… Нужно начинать все сначала и начинать немедленно», — заявила Тимошенко.

Напомним, ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Москва открыта к диалогу с Украиной, и предложила «начать все с чистого листа». Эта инициатива вызвала бурю возмущения в Украине.

Эксперт Украинского института будущего Глен Грант считает, что Украине нужно сменить принципы диалога с РФ: пока Россия не дает повода считать, что готова на компромисс, и потому любые уступки будут восприняты как слабость.

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