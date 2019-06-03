Мир

В Восточно-Капской провинции Южно-Африканской Республики 28-летний парень арестован за изнасилование собственной матери. Имена их обоих не разглашаются.

Как сообщает News24, жертва возвращалась вечером домой из паба, когда услышала сзади чьи-то шаги. Она продолжала идти вперед, но человек напал на нее сзади, схватил ее и утащил с дороги. После изнасилования преступник сбежал, но шокированная 50-летняя женщина успела опознать в нем своего собственного родного сына.

Представители полиции выразили свое возмущение отвратительным поступком человека, «который должен был защищать свою мать».

Обвиняемый уже предстал перед судом. Из сообщений прессы пока что непонятно, осознавал ли мужчина, на кого он напал: была ли жертва выбрана наугад или же он намеренно поджидал именно свою мать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России отец-одиночка несколько месяцев насиловал 14-летнюю дочь.

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