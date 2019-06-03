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Власти РФ захотели получать все данные пользователей Tinder
В России популярный интернет-сервис Tinder, предназначенный для романтических знакомств, попал под контроль власти.
Роскомнадзор внес его в реестр организаторов распространения информации. Это накладывает на мобильную платформу обязательства делиться с ФСБ всеми пользовательскими данными и перепиской.
Как пишут российские СМИ, вся информация — переписка и пользовательские данные будут обязаны по первому требованию предоставляться ФСБ.
Tinder — популярное мобильное приложение, платформа для легких и быстрых встреч с людьми находящихся вокруг вашего расположения. По распространенности в мире среди аналогичных приложений Tinder уступает только Badoo, в частности в Бразилии, Чили и Аргентине.
Согласно последним данным, в сервисе знакомств Tinder зарегистрированы около 50 миллионов пользователей.
Как сообщали «ФАКТЫ», сооснователь самой популярной в мире социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти лишить Марка Цукерберга монопольных позиций на рынке. Он предложил вывести популярное приложение для обмена фотографиями Instagram и мессенджер WhatsApp из-под контроля Facebook. По его мнению, Цукерберг фактически владеет 60 процентами акций компании, что дает ему возможность единолично решать, как настроить алгоритмы Facebook, что пользователи будут видеть в ленте, какие настройки конфиденциальности они смогут использовать и какие из их сообщений будут доставлены.
Отметим, в марте 2019 года Цукерберг сообщил о том, как в ближайшие два года намерен изменить работы Facebook, Instagram и WhatsApp.
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