На заправках в Украине может возникнуть дефицит топлива: названы причины

Деньги

На украинских заправках вновь началось подорожание горючего, в первую очередь сжиженного газа. В понедельник, 3 июня, средняя стоимость литра бензина А-95 составляла 30,33 грн, дизельного топлива — 29,85 грн, сжиженного газа — 13,56 грн. Причем за последние дни сжиженный газ подорожал на многих заправках сразу на 25−30 копеек из-за опасений, что возникнет дефицит. А виновницей сложившейся ситуации вновь является Россия. Напомним, в апреле Россия ввела ограничения на поставки в Украину нефти и нефтепродуктов. Как тогда заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, это ответный шаг на предыдущее постановление украинского правительства о расширении списка товаров, запрещенных к ввозу с территории России. А теперь стало известно, что Министерство экономического развития Российской Федерации выдало разрешения на поставки российского дизельного топлива и сжиженного газа в Украину в июне 2019 года, снизив их на 30−50% по сравнению с майскими объемами. Об этом порталу Enkorr сообщили осведомленные источники из окружения российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». При этом Россия фактически заблокировала транзит нефтепродуктов из Казахстана, предназначенных для поставки в Украину через российскую территорию. Казахстанские компании не получили согласования планов по железнодорожным отгрузкам через территорию РФ на июнь. В результате в Украине возникла серьезная угроза дефицита дизтоплива и сжиженного газа, что уже отражается на розничной стоимости горючего. Ситуацию «ФАКТАМ» комментирует директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

— Какова ситуация с российским газом и дизтопливом? Я прочел, что Россия ограничила поставки. Чем это чревато для Украины и что сейчас происходит на рынке?

— Первая реакция отечественного рынка на действия России, мягко говоря, тревожная, потому что речь идет о существенном ограничении поставок дизтоплива и сжиженного газ. Вопрос даже в не в том, что оно существенное, а в том, что оно внезапное. То есть никто не предполагал, что ограничения будет введены так резко. Это создает нездоровый ажиотаж на рынке, как уже происходило в апреле.

Позитивным является тот факт, что в мае трейдеры завезли достаточно много нефтепродуктов, и сейчас есть неплохие запасы. В порты на юге достаточно регулярно приходят суда с горючим. Поэтому не сегодня завтра ситуация должна проясниться.

Кроме того, есть информация, что «Роснефть» подала в Минэкономики России прошение, чтобы ей все-таки увеличили квоту поставок на июнь. И якобы говорят, что его даже собираются удовлетворить. Но, опять же, пока не известно, что будет.

Тут важна деталь, на которую раньше не обратили внимания. Теперь Россия каждый месяц будут согласовывать квоту поставок дизтоплива и сжиженного газа в Украину. Это значит, что будет постоянная неопределенность. То есть мы постоянно должны будем думать, сколько нам привезут российского горючего. Это, конечно, самая негативная сторона возникшей ситуации.

— То есть украинским нефтетрейдерам пора переориентироваться на другие источники поставок?

— Проблема в том, что горючее из альтернативных источников, поставляемое по морю, сейчас дороже российского. А значит, трейдеры придется думать: привозить танкер топлива по морю или все же рассчитывать на более дешевое российское горючее. Поэтому они будут поставлять танкерами по минимуму или вообще не поставлять, чтобы не рисковать.

В результате слабопрогнозируемый рынок будет постоянно находиться в напряжении. С этим надо что-то делать, и думаю, правительство примет соответствующее решение. Необходимо вводить ответные меры, которые бы уравняли стоимость поставок российского горючего и альтернативного продукта, чтобы он был конкурентоспособным.

— Какие конкретно ответные меры нужно принимать?

— Необходимо вводить определенные пошлины на российские нефтепродукты. Условно говоря, топливо из РФ сегодня на 50−60 долларов за тонну дешевле горючего, поставляемого морем. Если ввести пошлину, то морские поставщики получат уверенность в том, что их продукт не останется невостребованным. Даже если россияне станут поставлять свое горючее в прежних объемах, то он не будет значительно дешевле.

— Но это моментально отразится на розничной цене горючего в Украине.

— Отразится, но не так сильно. Учитывая, что сейчас цена на дизтопливо около 30 гривен за литр, то повышение ее на 1−1,5 гривни особо на покупательную способность не повлияет. А то, что мы получим более-менее стабильный, прогнозируемый рынок, это стопроцентно. Это того стоит.

— Розничная цена сжиженного газа сейчас растет из-за ажиотажа?

— Да. Но ажиотаж, как видим, оправдан. Если проблему с дизтопливом можно решить относительно просто, то по газу ситуация довольно тревожная. Мало того, что россияне сократили квоты на поставки почти вдвое, они еще и не пропускают к нам и казахстанский сжиженный газ: транзит сейчас закрыт. В сложившейся ситуации речь идет об очень больших объемах недостачи автогаза, и в ближайшее время не получится эти объемы закрыть морскими поставками, потому что у нас в портах ограничены мощности по приему таких грузов. Альтернативных источников поставки у нас просто нет. Скорее всего, по этой причине возникнет дефицит сжиженного газа. И как это отразится на розничных ценах, пока сложно сказать.

Хочу напомнить, что в 2017 году, когда цена автогаза взлетела почти в 1,5 раза, его дефицит был всего лишь процентов десять от общих объемов рынка. А ажиотаж был на все 50 процентов. Что будет сейчас, прогнозировать сложно. К сожалению, мы находимся в ситуации, когда все будет зависит от того, что решат в Кремле.

Кстати, есть еще один очень важный внутренний фактор, влияющий на стабильность отечественного рынка нефтепродуктов. С 1 июля вводится лицензирование деятельности по торговле нефтепродуктами и их хранению. Лицензирование призвано побороть теневой рынок. Каждая заправка с лицензией будет находиться в базе ГФС, и можно будет легко проверить, легальная АЗС или нет. На нефтебазах установят уровнемеры, акцизные счетчики по выдаче топлива и так далее. То есть будет введен тотальный контроль за всем перемещением нефтепродуктов.

И вот сейчас вся эта братия аферистов, которая «наваривала» на неучтенных объемах топлива, начала требовать переноса либо отмены лицензирования. То есть стремятся остановить реформирование рынка. Но на самом деле сейчас особенно важно иметь открытый и прозрачный рынок, даже с учетом сложной ситуации с Россией.

Нужно обеспечить конкуренцию: если ее не будет, если по-прежнему будут работать теневые схемы, то нормальные поставки легального горючего в Украину не придут. Законопослушным трейдерам трудно конкурировать с нелегалами.

Особенно сильно теневые схемы бьют по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Потому что «бодяжники» на своих мини-заводах преимущественно выпускают бензин из конденсата. Конденсат — это легкая нефть, по сути, 70 процентов отбора из нее — это бензин. И получается, что эти нелегалы, мелкие переработчики, занимают огромную долю рынка именно бензина. У заводов, которые тоже специализируются на выпуске бензина, но качественного и легального, возникают проблемы с реализацией своего продукта из-за его более высокой цены. А значит, и о наращивании объемов производства нефтеперерабатывающими заводами речь не идет.

Ведь чем больше они будут перерабатывать, тем больше у них будет бензина, который они не могут продать из-за нездоровой конкуренции с нелегалами. Вот такой получается тупик.

Поэтому введение лицензирования важно довести до конца. Эта реформа, это наведение порядка на рынке — один из элементов повышения в целом устойчивости нашего рынка, его диверсификации. Это очень важный момент для экономической безопасности страны. Особенно в условиях торговой агрессии со стороны России, — подытожил Сергей Куюн.

Стоит напомнить, что в середине мая Кабинет министров Украины утвердил решение о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации. Исключение составляет чувствительный импорт (уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция), а российское дизельное топливо таки попало под санкции. На импорт этого горючего до 2,5 млн тонн в год пошлина составит 2% от таможенной стоимости. Но на объемы, превышающие отметку в 2,5 млн тонн, пошлина увеличивается до 25%. Однако, по словам экспертов, введенная украинским правительством квота, по сути, отвечает нынешнему годовому импорту дизельного топлива из России, и особого влияния на рынок не окажет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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