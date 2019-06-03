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Скандальный автоблогер Давидыч разбился на скорости 200 км/ч: видео и фото последствий аварии
В Казани (Россия) в ДТП разбился BMW, в котором накануне аварии позировал скандальный автомобильный блогер Эрик Давидович (Давидыч), ранее любивший Путина, но после тюрьмы резко поменявший отношение к президенту России.
На своей страничке в Instagram он опубликовал фото разбитого автомобиля. Как сообщает «Казанский репортер», ДТП произошло в Казани утром 3 июня. «Шагали 20 в тачке 3-е Все живы. Пристёгивайтесь!» — говорится в комментарии Давидыча к фото.
Многие из фоловеров блогера раскритиковали экстремальную езду водителя разбившейся машины.
«Потом молодежь которая смотрит Эрика, считают, что это нормально, гонять под 200 км/ч. Чему вы учите? В вашем посте нет осуждения водителя, есть только призыв использовать ремень».
«Тут не пристегиваться надо, а мозги иметь хотелось бы».
«То есть то, что они „шли 20“ для тебя это нормально по городу. Но они должны быть пристегнуты! Ты че там, переотжимался?»
Также было опубликовано видео с места аварии, откуда сбежали водитель и пассажиры разбившегося авто, которых ищут правоохранители.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», популярный украинский певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Америке.
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