Скандальный автоблогер Давидыч разбился на скорости 200 км/ч: видео и фото последствий аварии

Мир

В Казани (Россия) в ДТП разбился BMW, в котором накануне аварии позировал скандальный автомобильный блогер Эрик Давидович (Давидыч), ранее любивший Путина, но после тюрьмы резко поменявший отношение к президенту России.

На своей страничке в Instagram он опубликовал фото разбитого автомобиля. Как сообщает «Казанский репортер», ДТП произошло в Казани утром 3 июня. «Шагали 20 в тачке 3-е Все живы. Пристёгивайтесь!» — говорится в комментарии Давидыча к фото.

Многие из фоловеров блогера раскритиковали экстремальную езду водителя разбившейся машины.

«Потом молодежь которая смотрит Эрика, считают, что это нормально, гонять под 200 км/ч. Чему вы учите? В вашем посте нет осуждения водителя, есть только призыв использовать ремень».

«Тут не пристегиваться надо, а мозги иметь хотелось бы».

«То есть то, что они „шли 20“ для тебя это нормально по городу. Но они должны быть пристегнуты! Ты че там, переотжимался?»

Также было опубликовано видео с места аварии, откуда сбежали водитель и пассажиры разбившегося авто, которых ищут правоохранители.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», популярный украинский певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Америке.

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