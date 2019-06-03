- 14:13 Доллар и евро в Украине перестали дорожать: что будет дальше
- 14:10 Стало известно, какие предложения Кучма повезет в Минск на встречу по Донбассу 5 июня
- 14:09 Украина – Панама: где смотреть онлайн матч плей-офф ЧМ-2019 в Польше
- 14:07 На Донбассе боевики "ДНР"-"ЛНР" подрываются на собственных минах
- 14:02 Не выдержал напора: звезда «Дизель Шоу» отмечает кружевную свадьбу
- 13:59 Племянница князя Монако Шарлотта поразила сходством с бабушкой-кинозвездой
- 13:52 Овен улучшит материальное положение, а Весы — поймают птицу счастья: гороскоп на неделю
- 13:52 Слезы Джамалы и Дзидзьо на коленях: самые яркие моменты «слепых прослушиваний» «Голос. Діти-5»
- 13:38 Под Одессой девочка погибла от удара электротоком
- 13:37 На Донбассе погиб украинский десантник: названо имя героя
- 13:35 Скандальный автоблогер Давидыч разбился на скорости 200 км/ч: видео и фото последствий аварии
Не выдержал напора: звезда «Дизель Шоу» отмечает кружевную свадьбу (фото)
Художественный руководитель и актер «Дизель Шоу» Егор Крутоголов с женой Катериной отмечают кружевную свадьбу. Творческая пара 13 лет счастлива вместе и воспитывает сына Леву. Между прочим, юного чемпиона Украины по картингу и обладателя зарубежных кубков.
В годовщину свадьбы актер с утра пораньше отправился на съемки. Катя трогательно поздравила мужа в Facebook и опубликовала свадебные фото.
«Кружите меня, кружите! Ведь у нас сегодня кружевная свадьба», — хотела прокричать вдогонку своему любимейшему мужчине, но не успела. Убежал на съемки. 13 лет, товарищи! 13 лет назад Егор Крутоголов не выдержал моего напора и все-таки повел меня под венец в этом прекрасном белоснежном платье! Надеюсь, ты не пожалел об этом! А если и пожалел, то уже в любом случае поздно, потому что у меня по плану еще любить тебя как минимум лет 60. Так что, держись", — написала жена Егора.
Супруги знакомы еще с юности, познакомились, когда Кате было 13 лет, а Егору — 19. Как Катя признавалась ранее в интервью, он покорил ее чувством юмора. Дружба постепенно переросла в более глубокое чувство.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что бывшая актриса «Дизель Шоу» Ольга Арутюнян ждет первенца.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...