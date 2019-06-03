Не выдержал напора: звезда «Дизель Шоу» отмечает кружевную свадьбу (фото)

Шоу-бизнес

Художественный руководитель и актер «Дизель Шоу» Егор Крутоголов с женой Катериной отмечают кружевную свадьбу. Творческая пара 13 лет счастлива вместе и воспитывает сына Леву. Между прочим, юного чемпиона Украины по картингу и обладателя зарубежных кубков.

В годовщину свадьбы актер с утра пораньше отправился на съемки. Катя трогательно поздравила мужа в Facebook и опубликовала свадебные фото.

«Кружите меня, кружите! Ведь у нас сегодня кружевная свадьба», — хотела прокричать вдогонку своему любимейшему мужчине, но не успела. Убежал на съемки. 13 лет, товарищи! 13 лет назад Егор Крутоголов не выдержал моего напора и все-таки повел меня под венец в этом прекрасном белоснежном платье! Надеюсь, ты не пожалел об этом! А если и пожалел, то уже в любом случае поздно, потому что у меня по плану еще любить тебя как минимум лет 60. Так что, держись", — написала жена Егора.

Супруги знакомы еще с юности, познакомились, когда Кате было 13 лет, а Егору — 19. Как Катя признавалась ранее в интервью, он покорил ее чувством юмора. Дружба постепенно переросла в более глубокое чувство.

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