Деньги

Доллар и евро в Украине перестали дорожать: что будет дальше

После заметного укрепления на прошлой неделе, в понедельник, 3 июня, стоимость иностранных валют стабилизировалась и даже немного снизилась. В частности, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на отметке 26,85 грн, снизив его на 2 копейки, а евро — 29,94 грн, на 3 копейки его повысив. При этом на межбанковском валютном рынке доллар покупают по 26,94 грн, а продают по 26,98 грн. Евро скупают по 30 грн, а продают по 30,05 грн.

В понедельник, 3 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6 коп и составляет 26,58 грн, а курс продажи снизился на 3 коп — до 26,97 грн. Средний курс покупки наличного евро с пятницы не изменился и составляет 29,54 грн, а вот средний курс продажи европейской валюты вырос на 3 коп до 30,14 грн.

«Курс гривни достаточно стабилен и с утра в понедельник торгуется на отметке 26,86 гривни за доллар. Это происходит на фоне заявления «Нафтогаза» о том, что в июне он повысит цену на газ для населения на 5%, однако уже в июле снизит ее на 8%. Негативом для украинской валюты стало сообщение президента страны Владимира Зеленского о том, что добыча угля украинскими госпредприятиями уменьшилась на 47% в 2014—2018 годах.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня будет достаточно стабильна, однако не исключено, что она может опуститься к отметке 27 гривен за доллар", — сообщил «ФАКТАМ» финансовый эксперт компании Forex Club Андрей Войткив.

Стоит отметить, что Национальный банк Украины принимает меры для дальнейшей стабилизации гривни. В частности, с 27 по 31 мая НБУ купил на межбанковском валютном рынке 11,5 млн долларов, а продал — 43 млн долларов. Таким образом, чистая продажа валюты Нацбанком составила 31,5 млн долларов.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, регулятор продавал валюту впервые с начала апреля. Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1,3 млрд долларов, а продал — 231,43 млн долларов. За этот период чистая покупка валюты составила 1,085 млрд долларов.

В недавно опубликованном макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за май отмечается, что на валютном рынке в течение большей части месяца гривня умеренно укреплялась благодаря значительному предложению иностранной валюты. «Однако на фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине в конце месяца гривня находилась под девальвационным давлением. В результате в мае обменный курс гривни к доллару и евро ослаб примерно на 1.0%», — отметили в НБУ.

Стоит напомнить, что после довольно длительного укрепления курс гривни обвалился в связи возникшими опасениями объявления Украиной дефолта. Во всяком случае, именно объявить дефолт нашей стране предложил известный бизнесмен Игорь Коломойский, которого СМИ связывают с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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