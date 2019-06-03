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Происшествия

Смерть шестимесячного ребенка в Одессе: родители настаивают на вине врачей

14:40 3 июня 2019 206
погиб ребенок
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В понедельник, 3 июня, главный врач Одесской городской инфекционной клинической больницы Светлана Лаврюкова рассказала журналистам подробности смерти в медучреждении полугодовалого ребенка. По ее словам, шестимесячный Матвей был доставлен в инфекционное отделение каретой скорой помощи в пятницу, 31 мая, по направлению участкового педиатра, к которому родители ребенка обратились накануне, 30 мая. Педиатр диагностировал у Матвея острый энтероколит и анемию.

«31 мая, в 22:25 мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию, — уточнила главный врач. — Несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние ребенка, к сожалению, прогрессивно ухудшалось и 1 июня в 17:00 была констатирована смерть. По желанию родителей тело ребеночка будет передано для проведения судебной экспертизы. Собственно, это исследование и должно дать ответы на имеющиеся вопросы».

В то же время, по словам родителей умершего мальчика, речь может идти о врачебной ошибке. Причем не только в больнице, но и ошибке педиатра, назначившего лечение ребенку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Одессой девочка погибла от удара электротоком. А в Ровенской области ребенок погиб в землянке, которую сам выкопал в песке.

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