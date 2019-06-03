ЖК «Подол Град Vintage»: как в самом сердце Киева развернулось незаконное строительство

Украина

Строительство жилого комплекса «Подол Град Vintage» в Киеве стартовало в 2018 году. Компания-застройщик Edelburg Development (ED) обещает потенциальным инвесторам возвести 11-этажный дом на 6 секций с подземным паркингом в уникальном историческом месте столицы: на углу улицы Кожемяцкой и Вознесенского спуска (самое начало микрорайона Воздвиженка). Сегодня работы на этом объекте заморожены из-за уголовного производства и ряда запрещающих предписаний от госорганов, но в ED почему-то умалчивают об этом, как и о постоянных акциях протеста местных жителей, сопровождающих скандальный новострой с самого начала строительства, сообщает «Украинская правда».



Получить землю под строительство большого жилого комплекса в историческом месте столицы Украины законным путем — задача не из простых. Однако в Edelburg Development ее и не пытались решить легальным способом: из всех разрешительных документов на участок по адресу Кожемяцкая, 10-Ж (на котором строят часть «Подол Град Vintage») в открытых источниках можно найти только градостроительные ограничения от Министерства культуры. Застройщик же ссылается на документ, выданный на абстрактные адреса: разрешение на проведение строительных работ на улицах Воздвиженской, Гончарной, Кожемяцкой и Дегтярной, выданное Государственным архитектурно-строительным контролем (ГАСК) в 2010 году тресту «Киевгорстрой-1 им. Загороднего» (который, к слову, впоследствии был признан банкротом). Однако главная проблема даже не в этом: получить разрешение на строительство без градостроительных условий попросту невозможно, а их у ED как раз и нет. После проверки 22 мая 2018 года градостроительные условия были отменены инспектором ГАСКа, а новые (по данным Департамента градостроительства и архитектуры КГГА) больше не выдавались.

Основное строительство ЖК «Подол Град Vintage» развернулось на Вознесенском спуске. В 2012 году государственный акт на право постоянного пользования этим земельным участком получило Украинское общество слепых (УТОС). Целевое назначении земли — под строительство жилого комплекса для сотрудников Киевского учебно-производственного предприятия № 3. По словам представителей УТОСа, необходимых для возведения такого масштабного объекта мощностей у общества не было, поэтому там решили искать партнера. Условия предлагали классические: подрядчик строит дом за свой счет и передает оговоренное количество квартир на баланс УТОСа.

Изначально подрядчиком застройки принадлежащего УТОСу участка была компания «ОЛ.ТРЕЙД». Однако к работе она так и не приступила: в декабре 2018 года подрядчиком стало ООО «Северо-украинский строительный Альянс». Несмотря на отсутствие разрешительных документов и ряд запретов на строительство «Подол Град Vintage», продажа квартир в этом ЖК идет полным ходом. Правда, для должностных лиц «Северо-украинского строительного альянса» и ООО «Финансовая компания Житло-Капитал» (через которую проходят все финансовые средства) такая противозаконная активность обернулась уголовным делом. По данным Нацполиции, подозреваемые попытались завладеть деньгами физлица под предлогом продажи одной из квартир. В рамках этого производства вся стройплощадка и объект незавершенного строительства признаны доказательствами и на них наложен арест.

В январе 2019 года бессрочную акцию протеста у входа на стройку начали активисты из числа местных жителей. Протестующие уверены, что таким незаконным объектам не место на Подоле и в Киеве вообще.

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