В Херсонской области от удара молнии погибла 17-летняя девушка

Происшествия

В понедельник, 3 июня, в районе села Раденское Алешковского района Херсонской области от удара молнии погибла 17-летняя девушка. Ранее в Харькове от удара молнии погиб рыбак.

ЧП в Херсонской области произошло на клубничных полях, куда на сбор урожая приехала группа работников из Николаева. Как пишет издание"Новый день", как только люди принялись за работу, раздался гром и ударила молния.

Электрический разряд поразил 17-летнюю девушку, которая не успела никуда скрыться. Ее смерть стала почти мгновенной — реанимировать пациентку не удалось, сообщили в областном территориальном Центре экстренной медицинской помощи.

Статистика говорит, что ежегодно в мире от удара молнии погибают до трех тысяч человек. Несколько десятков случаев приходится на Украину.

Напоминаем правила безопасного поведения во время грозы.

Находясь на улице, важно избегать высоких деревьев, металлических заборов, стен, рядом с которыми растут деревья.

Будучи застигнутым грозой в лесу, важно избегать возвышений на местности и особенно одиноко стоящих высоких деревьев. Вместо этого, лучше найти группу низких деревьев, стоящих рядом. Среди всех деревьев наиболее уязвимы для молнии дуб, тополь, сосна и ель. Наименее вероятно попадание молнии в иву, клен, кустарники.

Если оказались в поле, найдите сухое углубление в земле. Если такого поблизости нет, спасатели советуют спрятаться на мокрой земле, но не ложиться в полный рост.

Во время грозы важно не бегать и не плавать. Если едете на велосипеде или мотоцикле, срочно остановитесь. Это правило не распространяется на автомобили, внутри машины опасность не грозит. Главное, чтобы с поверхности авто были сняты металлические антенны, которые могут притягивать разряды.

Во время грозы нужно отключить мобильные телефоны, поскольку они являются своеобразными приемниками для шаровых молний. Также важно держаться подальше от антенн и проводов.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале мая под Львовом молния ударила в супружескую пару, приехавшую на дачный участок. 66-летний мужчина погиб на месте, его 70-летняя жена попала в реанимацию.

Пр прогнозам синоптиков, во вторник, 4 июня, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами — сильные ливни, шквалы, грозы и град.

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