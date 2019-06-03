«Динамо» подписало защитника из чемпионата России (видео)

Спорт

Киевское «Динамо», ставшее по итогам завершившегося сезона вице-чемпионом Украины, сделало первое приобретение в летнее трансферное окно. Как сообщил источник «ФАКТОВ» в клубе, «бело-синие» подписали контракт с 23-летним ганским центральным защитником Абдулом Кадири Мохаммедом. Соглашение подписано на пять лет.

Футболист, также способный сыграть на позиции опорного полузащитника, начинал карьеру на родине в клубе «Ашанти Голд», с которым в сезоне-2014/2015 стал чемпионом страны. В 2016 году подписал контракт с венской «Аустрией». Правда, стать основным в одном из ведущих клубов Австрии ганец не смог, и в августе 2018 года ушел в аренду в тульский «Арсенал». В сезоне-2018/2019 провел за «канониров» во всех турнирах 27 матчей, в которых забил два гола, заняв с клубом шестое место, которое дает право тульчанам в следующем сезоне впервые в истории сыграть в квалификации Лиги Европы.

Добавим, что согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Кадири оценивается в 1,5 млн евро.

Отметим, что по завершению сезона-2018/2019 истек срок контракта главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича. Продолжит ли работу белорусский специалист с «бело-синими», в самом клубе пока отмалчиваются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» узнало соперников в отборе к Лиге чемпионов.

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